Екскурсії
В нашому музеї проводяться екскурсії за попереднім замовленням. Всі учасники екскурсії мають придбати вхідні квитки. Телефон для бронювання +38 (050) 748-57-20.
Вітаємо у захоплюючому світі ретро-автомобілів та мотоциклів!
Перетинаючи поріг нашого музею, ви опинитеся в атмосфері минулих епох, де кожен експонат розповідає власну історію. Більше ніж 100 оригінальних ретро-автомобілів та мотоциклів, ретельно збережених, відреставрованих та доглянутих, чекають на вас у наших залах.
Але це лише початок! Крім автомобілів та мотоциклів, ми пишаємося нашою колекцією ретро-артефактів середини та кінця ХХ століття. Від вінтажних рекламних вивісок до старовинних бензоколонок, від дитячих іграшок до культових предметів побуту – кожен експонат розповідає свою історію та переносить вас у ті часи.
Приєднуйтесь до нас і занурюйтеся в чарівний світ ретро!
Графік роботи: пʼятниця — неділя з 10:00 до 18:00
Безкоштовний вхід (за умови надання відповідного посвідчення):
ветерани, учасники бойових дій, інваліди 1-ої и 2-ої групи, діти до 6-ти років.
В нашому музеї проводяться екскурсії за попереднім замовленням. Всі учасники екскурсії мають придбати вхідні квитки. Телефон для бронювання +38 (050) 748-57-20.
В нашому музеї працює затишна кав'ярня, яка стане справжнім оазисом для перепочинку після захопливої мандрівки світом ретро-автомобілів. Тут ви зможете скуштувати ароматну каву або насолодитися улюбленим гарячим чаєм. Для тих, хто віддає перевагу прохолодним напоям, ми запропонуємо широкий вибір соків та коктейлів.
Після відвідування експозиції, не забудьте завітати до нашої сувенірної крамниці. Тут ви знайдете широкий вибір сувенірів музея “Колеса Історії”, тематичні дитячі іграшки та моделі автівок – все це зробить ваше відвідування незабутнім.
Окрім того, ми з радістю пропонуємо нашим відвідувачам унікальну можливість провести свої корпоративні заходи, презентації чи конференції в атмосфері ретро-музею. Наші зали ідеально підходять для проведення таких заходів, а послуги кетерингу зроблять вашу подію справді особливою.
Музей "Колеса Історії" надає свої приміщення та унікальні експонати для проведення рекламних та кінозйомок. Ми створюємо сприятливі умови для втілення ваших креативних ідей у життя. Наша локація з ретро-автомобілями, мотоциклами та артефактами минулих епох стане ідеальним тлом для зйомок відеоматеріалів на автомобільну, історичну та інші тематики.
Не гайте часу, приєднуйтесь до нашого захопливого світу ретро-автомобілів! Музей "Колеса Історії" чекає на вас з відкритими обіймами, щоб подарувати незабутні враження та справжню подорож у минуле.