Вітаємо у захоплюючому світі ретро-автомобілів та мотоциклів!

Перетинаючи поріг нашого музею, ви опинитеся в атмосфері минулих епох, де кожен експонат розповідає власну історію. Більше ніж 100 оригінальних ретро-автомобілів та мотоциклів, ретельно збережених, відреставрованих та доглянутих, чекають на вас у наших залах.

Але це лише початок! Крім автомобілів та мотоциклів, ми пишаємося нашою колекцією ретро-артефактів середини та кінця ХХ століття. Від вінтажних рекламних вивісок до старовинних бензоколонок, від дитячих іграшок до культових предметів побуту – кожен експонат розповідає свою історію та переносить вас у ті часи.

Графік роботи: пʼятниця — неділя з 10:00 до 18:00